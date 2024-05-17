Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği, tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen Coşkun Namdaroğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Kuşak, zanlının 2024 yılı Mart-Mayıs ayları içerisinde Cihangir ve Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı olan C.U. ile birlikteliğinin devam etmesi için "Eğer nişanlından ayrılmazsan hem seni sonra da kendimi vuracağım” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının C.U.’yu göğsünden itip yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, WhatsApp uygulaması üzerinden defalarca ‘Eğer benimle birlikte olmazsan senin görüntülerini ve fotoğraflarını ailene atacağım. Ailenden birini öldüreceğim ya da birini bulup gönderip öldürteceğim’ tarzı mesajlar atarak elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu açıkladı. Polis, C.U.’nun vermiş olduğu ifadede birçok iddia bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Hem zanlının hem de C.U.’nun cep telefonlarının emare alındığını kaydeden polis, DATA İncelemesi yapılacağını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki etmeyeceğini belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 25 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.