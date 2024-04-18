Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa ve Girne’de ev kiralama vaadiyle birçok kişiyi kandıran Hüseyin Şanverdi bugün önce Girne’de ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmada polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 8.04.2024 tarihinde Lefkoşa’da Türk Mahallesinde bulunan annesinin evini kendisininmiş gibi gösterip, yalan beyanda bulunarak, Lefkoşa'da sakin İ.G. isimli kişiye 4 bin 500 Sterlin karşılığı kiralayıp, sahte davranışla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının Girne’de işlemiş olduğu benzer suçlardan dolayı tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının dün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılarak 45 gün süre ile merkezi cezaevine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının benzer meselelerden dolayı açıkta dosyalarının olduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, mahkemede hazır bulunabilmesi için Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.