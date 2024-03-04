Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta meydana gelen kavga olayı ile ilgili olarak tutuklanan Osman Sadetoğlu, İbrahim Erülkü, Can Polat ve Yusuf Uçar bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emin Günal, zanlıların mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan zanlılardan Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde kavga etmek için Zahra Sokağa gittiklerini söyledi. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarından ifade alındığını, İbrahim Erülkü’ün olay yerine araçla gittiğini ve yanında götürdüğü demir golf sopalarını kavga edecek arkadaşlarına dağıttığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlılar Yusuf Uçar ve İbrahim Erülkü hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ancak iki zanlının 1 Mart 2024 tarihinde teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlı Osman Sadetoğlu ile Can Polat hakkında ise 28 Şubat tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, Sadetoğlu’nun aynı gün, Polat’ın ise 29 Şubat tarihinde teslim olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselede tutuklanan 19 zanlının teminata bağlandığını ancak 4 zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, teminat şartı belirlerken, polise yardımcı olup hemen teslim olan zanlılarla geç teslim olan zanlılar arasında ayrım yapmaya karar verdiğini söyledi. Yargıç, Erülkü ile Uçar için iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, Polat ve Sadetoğlu için birer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, tüm zanlıların 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.