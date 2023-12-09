Tatar: “KKTC dahil TDT devletlerinin enerjisi Türkiye üzerinden bağlanabilir, batı pazarına ulaşabilir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’da enerjiye yönelik yaptığı toplantılarda, Türkiye’nin merkez olacağı şekilde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) devletlerinin enerjisinin birbirine bağlanabileceği ve batı pazarına ulaştırılabileceğine yönelik ciddi değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Tatar, ülkeler için enerjinin önemine dikkat çekerek, KKTC’nin de bu büyük çalışmanın bir parçası olabileceğini belirtti.

Bu bağlantının Güney Kıbrıs’ı da kapsama potansiyelini vurgulayan Tatar, bu anlamda iş birliği çağrısını hatırlatarak, “Sadece 40 mil uzaklıkta olan hem Kuzey hem Güney olarak var olan iletim hatlarıyla Türkiye üzerinden AB’ye neden bağlanılmasın?” diye sordu.

Kırgızistan’ın Bişkek kentinde ve ardından İstanbul’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yurda döndü.

Tatar, Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u kabulü öncesinde, Ercan Havalimanı’nda temaslarını değerlendirdi.

- “Tatar: “Kırgızistan’da enerji yatırımlarına yönelik ciddi değerlendirmelerde bulunduk”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, ilk olarak gittiği Kırgızistan’daki temaslarını değerlendirerek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin enerji yatırımlarına yönelik yaptığı konferansa katılarak, konuşma yaptığını söyledi.

Tatar, bu Konferans çerçevesinde yapılan toplantılarda, TDT’nin çalışmalarıyla bölgedeki ülkelerin enerjilerinin Türkiye Cumhuriyet’i üzerinden birbirine bağlanabileceğine ve batıya ulaştırılabileceğine yönelik ciddi değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin de burada KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak bu büyük çalışmanın parçası olabileceğini, Türkiye’ye çift yönlü kabloyla bağlanarak, zaten var olan iletim hatlarıyla Avrupa Birliği’ne bağlanılabileceğini ilettiğini söyledi.

Toplantılarda, bu yönde Güney Kıbrıs’a yapılan öneriyi de dile getirdiğini ve oradaki uzmanların bu önerinin en doğru ve en makul olduğu görüşünü paylaştıklarını söyleyen Tatar, Güney’e başka yollarla enerji bağlantısının milyar dolarlara mal olacağını kaydederek, var olan iletim hatları üzerinden hem Kuzey hem Güney olarak Türkiye aracılığıyla AB’ye bağlanılabileceğini dile getirdi.

- “Cumhurbaşkanı Caparov ile görüşmemde yapılabilecek iş birliği alanlarını ele aldık”

Kırgızistan’da olduğu süre boyunca kendisine Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde tarafından düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildiğini hatırlatan Tatar, burada yaptığı konuşmada da KKTC’nin TDT’nin bir parçası olduğunu vurguladığını ve TDT aracılığıyla Kıbrıs Türk halkı için çeşitli düzeylerde ve alanlarda yeni fırsat ve pencerelerin açıldığını ifade ettiğini söyledi.

Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yaptığı görüşmeye de değinerek, Caparov’un daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı’nda özel görüşme yaptıklarını ve ardından heyetle yemeğe katıldıklarını belirtti. Tatar, Caparov ile görüşmesinde bundan sonraki süreçte çeşitli alanlarda yapılabilecek iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi; toplantıya katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya da gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ata Yurdu Kırgızistan’da halkın gösterdiği yakınlık ve sıcaklığa dikkat çeken Tatar, iki ülke arasında ortak kültür, din, dil ve gelenek vurgusu yaptı. Kırgızistan’da yıllar önce yapılan zulmü anlatan ve kaybedilen kişiler için yapılan anıt Ata-Beyit’e yaptığı ziyarete de değinen Tatar, yaşadıklarından dolayı da iki halkın ortak noktada buluştuğunu kaydetti.

- “İTÜ gibi köklü bir üniversiteden şahsıma fahri doktora unvanı layık görülmesinden mutlu oldum”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan ardından geçtiği İstanbul’da da ilk durağının İstanbul’un en köklü üniversitelerinden, 250 yaşını doldurmuş olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) olduğunu belirterek, burada kendisine fahri doktora unvanı verildiğini söyledi, unvana layık görülmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

İTÜ’de düzenlenen fahri doktora töreninde yaptığı konuşmada Tatar, Kıbrıs meselesinin içinde bulunduğu son durumu ve yeni siyaseti ayrıntılarıyla anlattığını söyledi.

Ardından İstanbul Ticaret Odası’yla beraber kendi çekmiş fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisini açtıklarını hatırlatan Tatar, KKTC’nin tanınması, ülkenin çevresi, doğası ve her türlü güzelliklerini yansıtan bu serginin turizme katkısı olacağına inanç belirti. Tatar, İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve tüm üyelerine teşekkürlerini yineledi.

- “Gördüğüm tablo, siyasetimizin kamuoyu tarafından destek gördüğü”

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’daki temasları kapsamında Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu’nun düzenlediği konferansta, Kıbrıs konusuna ilişkin seçkin davetlilere bir konuşma yaptığına işaret ederek, Kıbrıs’ta geçmişten gelen, federasyon dahil tüm fırsatların tüketilmiş olduğunu ve iki devletli siyasetin çözümün tek anahtarı olduğunu vurguladığını, orada bu siyasetin kamuoyu tarafından destek bulduğunu gördüğünü kaydetti.

Bugün sabah ise, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı Ekonomi Zirvesi’nde bir konuşma yaptığını belirten Tatar, konuşmasında, dünyanın içerisinde bulunduğu zor koşullara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin yıllar itibarıyla yaptığı yatırımlara ve ekonomik gelişimine dikkat çektiğini söyledi.

Bu kapsamda KKTC’nin ekonomik durumuna da değindiğini söyleyen Tatar, turizmde pandemi öncesi rakamların yakalandığını anımsatarak, Türkiye’nin KKTC’nin arkasında durduğu sürece KKTC’nin daha da güçleneceğini ifade etti.

“Sağlıklı bir şekilde dönmenin huzuru içerisindeyim” diyen Tatar, tüm bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.