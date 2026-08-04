Lefkoşa’da polis tarafından yapılan operasyonda iki kişinin tasarrufunda yeşil reçeteye tabi 218 hap tespit edildi, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda G.A.(E-24) ve A.D.’nin (E-27) tasarrufunda muhtelif markalarda yeşil reçeteye tabi 218 hap bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanarak, haplara emare olarak el konuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.