Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u kabul etti.

Kabulde, , Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyareti ve İsias Otel ile ilgili dava süreci konusunda bilgi aktardı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, İsias Otel’de Şampiyon Meleklerin yaşamlarını yitirmelerinin “yürekleri parçaladığını” dile getirerek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Tatar, adaletin tecellisi için yapılması gerekenlerin yapıldığını söyleyerek, Yüce Türk adaletine güvenin tam olduğunu, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’nun tüm süreçlerde yol gösterdiğini dile getiren Tatar, aksamadan sürecin yoluna girdiğini, doğru kararların verilmesiyle vicdanların rahatlayacağını söyledi.

KKTC’nin Türkiye ile birlikte mücadeleyi sürdürdüğüne işaret eden Tatar, “Sizlerin acısı bizlerin de acısı” dedi.

“Şampiyon Meleklerin adının yaşatılması bize düşen en büyük görevdir” diyen Tatar, toplumun beklentisinin de bu yönde olduğunu ifade etti.

Tatar, hassasiyet için Bakan Yılmaz Tunç’a teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman KKTC’ye destek olduğunu söyleyen Tatar, iki devletli çözüm konusunu çeşitli platformlarda dile getirdiğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyeliğe değinen Tatar, Erdoğan’ın her platformda izolasyonların kaldırılması ve tanınmaya yönelik çağrılarının zeminlerini güçlendirdiğini ifade etti.

Erdoğan’ın Yunanistan temasları ve açıklamalarına da değinen Tatar, nihai çözüme kadar doğal kaynaklar ve enerji gibi konular da dahil işbirliği yapılabileceği mesajını verdiğini belirtti.

Tatar, KKTC’yi güçlendirme için her türlü düzenleme konusunda çalışmaların ve işbirliğinin süreceğini söyleyerek, adalet ve hukuk sistemi gibi farklı konularda eksiklikler için Türkiye ile değerlendirme ve istişare yapma temennisini dile getirdi.

-Tunç

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde İsias Otel’de yaşamını yitiren Şampiyon Meleklerin aileleriyle görüştüğünü ve mezarlarını ziyaret ettiğini dile getirdi. Tunç, dava sürecinin başladığını, ilk duruşmanın 3 Ocak’ta duruşmanın yapılacağını belirtti.

Ailelerin dava süreçleriyle taleplerini de dinlediklerini söyleyen Tunç, yargıya güvendiklerini, kusuru olan, zarara sebep olanların yargı huzurunda hesabını vereceklerini, davanın sonuna kadar takipçisi olduklarını kaydetti.

“Sizin refahınız huzurunuz bizim de refahımız huzurumuzdur” diyen Tunç, KKTC’nin destekçisi olduklarını, ikili ilişkileri güçlendirme hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tunç, bakanlık görevine geldikten sonra Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendisini aradığını ve İsias konusunda görüşme yaptıklarını bu konuya ilişkin Tatar’ın ve KKTC kamuoyunun hassasiyetini bildiklerini söyledi.