Yunanistan’ın “Ksilokastro” bölgesinde meydana gelen yangına Güney Kıbrıs’tan hava aracı ve personel desteği gönderildi.

Haravgi gazetesi, Yunanistan’ın “Ksilokastro” bölgesinde Pazar sabahı çıkan orman yangının söndürülmesi için yapılan yardım çağrısında Rum yetkili makamların yanıt verdiğini yazdı.

Gazete, iki “Air Tractor” tipi yangın söndüre uçağı ve beş personelin Pazartesi günü Yunanistan’a gittiklerini, Salı günü ise 7 kişilik bir ekibin daha yangın bölgesine hareket ettiğini belirtirken, ekibin 3 gün süreyle yangının söndürülmesine katkı koymasının öngörüldüğünü aktardı.