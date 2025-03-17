SYRIZA'nın basın sözcüsü Yorgos Karameros, Yunan Devlet Televizyonu ERT'de katıldığı programda, Çafos'un ekonomi analisti olarak görev yaptığı süreçte "KKTC" tanımını kullandığını belirterek, "KKTC yazıp özür dilememek olmaz." dedi.

Karameros, Çafos'un bir an evvel istifa etmesini istedi.

Öte yandan, Çafos, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhalefet, 2020'de yaptığım ve hatamı fark ederek sildiğim paylaşım nedeniyle saldırıyor. Kimsenin benim vatanseverliğime, vatanıma ve Kıbrıs'a sadakatime şüpheyle bakmasına izin vermem." ifadelerini kullandı.

Çafos, Yunanistan'da 14 Mart'ta yapılan kabine değişikliğinin ardından Enerji Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştı.