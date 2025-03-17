Mozambik'te tropikal kasırga Jude nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya ulaştığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) yapılan açıklamada, bir haftadır etkili olan kasırga nedeniyle Zambezia, Nampula, Niassa ve Cabo Delgado, Tete ve Manica eyaletlerinde 16 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Açıklamada, 302 bin 653 kişi ve 65 bin 64 ailenin kasırgadan etkilendiği kaydedilerek, 70 bin 163 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığı, 988 evi ise su bastığı belirtildi.

Çok sayıda ibadethane, okul, kamu binası, sağlık birimi ve yolun kasırgadan etkilendiği aktarılan açıklamada, Jude kasırgasının 18 köprü, 41 su kemeri ve 101 bin 239 tarım alanının tahrip ettiği kaydedildi.

Ekim-Nisan ayları arasında şiddetli yağışların görüldüğü Mozambik'te, Aralık 2024'te ülkenin kuzeyini vuran Chido ve Dikeledi kasırgalarından yaklaşık 736 bin kişi etkilenmişti.

INGD verilerine göre, aşırı yağışlar ve kasırgalar 2019-2023 yılları arasında Mozambik'te, 4,9 milyon kişiyi etkileyerek, en az bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.