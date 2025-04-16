Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkililerinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da bir mücevher mağazasında hırsızlık yaşandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin yan taraftaki dükkanın beton duvarını delerek mağazaya girdiği görüldü.

İlk belirlemelere göre mağazadan değeri 10 milyon doları aşan saat ve altın kolye gibi değerli takıları çalan şüphelilerin, açtıkları delikten çıkarak kaçtığı belirtildi.

Alarmın çalmaması nedeniyle hırsızlığı ilk gün fark edemeyen mağaza sahipleri, zararın 20 milyon dolara yakın olduğunu belirtti.

Öte yandan polisin, olay yerinde parmak izleri ve DNA kalıntılarına yönelik inceleme başlattığı bilgisi paylaşıldı.