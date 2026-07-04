Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, tarım ve ormanlık alanda çıkan yangına gönüllülerin desteğiyle 26 itfaiyeci, 9 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına bir helikopter ile Orta Makedonya Bölge Yönetimine ait su tankerleri ve iş makineleri de destek veriyor.

Yetkililer, yangının etkili olduğu bölgede yaşayanlara "112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden cep telefonlarına gönderilen mesajla hazırlıklı olmaları ve resmi makamların talimatlarını takip etmeleri" çağrısında bulundu.

Yunanistan'da son günlerde etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde orman yangınları çıkarken, itfaiye ekiplerinin farklı noktalardaki yangınlara müdahalesi sürüyor.