Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlar kullanarak saldırıları sürdürdüklerini duyurdu.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın St. Petersburg kenti limanındaki petrol tesislerine ve kente yakın Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, bu hedeflerin Ukrayna sınırından 850 kilometreden daha fazla bir mesafede yer aldığını ifade etti.

Zelenskiy, saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Ukrayna, haziranın başında da Kronştadt Deniz Üssü ve St. Petersburg'daki petrol altyapısını hedef almıştı.