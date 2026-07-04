WFP'den yapılan açıklamada, son gıda güvenliği analizine göre, çatışmalardan etkilenen Nijerya'nın kuzeyindeki 9 eyalette 17 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu sayının önceki değerlendirmeye göre yaklaşık 2 milyon kişi arttığına işaret edilerek, Nijerya'nın kuzeyinde gıda ve beslenme yardımları ile kritik lojistik desteğin sürdürülebilmesi için gelecek altı ay içinde 89 milyon dolarlık acil finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Yeterli finansmanın sağlanamaması halinde açlığın daha da derinleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da yerinden edilmeleri artırarak bölgedeki istikrarsızlığı daha da kötüleştireceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, durumun özellikle terör olaylarının yaşandığı Borno eyaletinde ağırlaştığı belirtilerek, yeniden artan silahlı saldırılar ve insani yardımlardaki azalma nedeniyle 3 milyondan fazla kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığı ifade edildi.

Güvenlik sorunları ve finansman yetersizliği nedeniyle yardım faaliyetlerinin ciddi şekilde aksadığı belirtilen açıklamada, kuzeydoğudaki üç eyalette gıda güvensizliği yaşayan 6,2 milyon kişiden yalnızca yaklaşık 740 binine yardım ulaştırılabildiği bildirildi.

WFP Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Kinday Samba, krizin giderek daha geniş alanlara yayıldığını vurgulayarak, silahlı saldırılar nedeniyle insanların tarım arazilerini terk etmek zorunda kaldığını, bunun yerinden edilmeleri artırdığını ve insani yardım kuruluşlarının bölgeye erişimini zorlaştırdığını bildirdi.

Samba, "İnsanlar gıdaya erişimini kaybettiğinde yerinden edilme, sömürü ve istikrarsızlık riskleri artıyor. Ancak tam da en fazla ihtiyaç duyulan dönemde kaynaklar en düşük seviyede bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.