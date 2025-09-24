Yunanistan'da muhalefet partilerinden Yeni Sol, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan’ın arama-kurtarma bölgesinde (SAR) insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Yeni Sol Parti'den yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na Yunanistan’ın arama-kurtarma bölgesinde yapılan insansız hava saldırılarının hükümetin sorumluluğu altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, Yunan hükümetini doğrudan sorumlu kılıyor. Filonun korunması ve muhtemel bir trajedinin önlenmesi için hükümete baskı yapılmalı. Bu saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun saat 02.00'de Yunanistan’ın SAR sahasında 9 insansız hava aracıyla saldırıya uğradığı aktarılan açıklamada, "Saldırılarda ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırma kullanıldı. Yunan hükümeti, bu saldırıların önlenmesinden ve gemilerdeki mürettebatın güvenliğinden birinci derecede sorumludur." denildi.

Açıklamada, Yunan hükümetinin sessizliğinin "basit bir kayıtsızlık değil, uluslararası yükümlülüklerin ihlali ve fiili bir suç ortaklığı" olduğu vurgulandı.

"İsrail’in Yunanistan’ın SAR sahasında bu şekilde hareket etmesi yalnızca insan haklarına değil, aynı zamanda ülkenin egemenliğine ve güvenilirliğine de bir saldırıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, hükümete ve sahil güvenlik birimlerine çağrı yapılarak "Her gemi ve her insan hayatı Yunanistan’ın sorumluluğundadır. Anayasal ve uluslararası yükümlülükler yerine getirilmeli, saldırılara karşı derhal önlem alınmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulanmıştı.