Alithia gazetesi, Dendias’ın dün akşam Avrupalı muhataplarıyla çalışma yemeğinde bir araya geldiğini yazdı.

Gayri resmi toplantı çalışmasını bu sabah yapacak AB Savunma Bakanlarının jeopolitik istikrar konularına odaklanacağını kaydeden gazete, bakanların güvenlik zorluklarıyla Ukrayna’yla ilgili son gelişmeleri ve diğer konuları ele almasının beklendiğini kaydetti.

Günün ikinci yarısında ise AB’nin stratejik planlamasının ele alınacağını belirten gazete, çalışma yemeğine katılacak AB savunma bakanlarının hazırlık aşamasındaki stratejik güvenliğin savunma boyutlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta bulunacağı sürede üst düzey ikili temaslarda bulunacak Dendias’ın akşamüzeri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından başkanlık sarayında kabul edileceğini yazdı.



Dendias, Başpiskopos Yeorgios’u da ziyaret edecek.