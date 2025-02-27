Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir araya geldiğini, görüşmede Kıbrıs sorununun da ele alındığını yazdı.

Fileleftheros, “Güvenin Yol Haritası” başlığı altında verdiği haberinde, Yerapetridis’in Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya ve Yunan diplomatik kaynaklara dayandırılan bazı bilgilere geniş yer verdi.

Habere göre Yerapetridis açıklamasında; Guterres’le, önümüzdeki günlerde yapılacak genişletilmiş konferans çerçevesinde Kıbrıs sorununun da yer aldığı çok ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerapetridis görüşmede ayrıca, Yunanistan’ın mayıs ayında üstleneceği BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına ilişkin konuları da ele aldıklarını vurguladı.

Gazete haberinin devamında ise, Yunan diplomatik kaynaklara dayandırarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununa ilişkin bir yol haritası bulunduğunu, bu haritada ilk hedefin ise iki taraf arasında güven inşa edilmesini sağlamak olduğunu yazdı.

Söz konusu kaynaklar, Kıbrıs sorununun Guterres’in önceliği arasında yer aldığını ancak bu durumun, Kıbrıs sorununun mucizevi bir şekilde, beş-altı ay içerisinde çözüleceği anlamına gelmediğini savundu.