Yunan “Kolios AE” isimli şirketin “Hallumaki” isimli ürün için patent başvurusunu geri çekmesiyle Rum hellim üreticilerinin açtığı dava düştü.

Alithia ve diğer gazeteler, Yunan “Kolios AE” şirketinin “Hallumaki” ismiyle ürettiği peynir çeşidi için Avrupa Birliği Fikir Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvurması, ardından da bu başvurunun Rum üreticiler tarafından dava edilmesi sonrasında başlayan sürecin, şirketin patent başvurusunu geri çekmesiyle sonlandığını yazdı.

Gazete, şirket ile Rum üreticiler arasında uzlaşı sağlandığını, şirketin başvurusunu geri çekmesinin ardından ise AB Mahkemesi’nin, davanın düştüğünü açıkladığını aktardı.