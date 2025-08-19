Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Gazze kentini işgal planının, siviller için büyük bir risk taşıdığını belirterek bunun, daha fazla kitlesel yerinden edilme, ölüm ve sefalete sebep olabileceğini bildirdi.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "İsrail ordusu, Gazze kentini işgal planını onayladı. Bu sebeple binlerce Filistinlinin korkuyla Gazze kentinden kaçtığı belirtiliyor. Sizce bu karar İsrail'in Gazze'yi tamamen kontrol etme planının ilk adımı mı? Bunun tehlikeleri nedir?" sorusunu yanıtladı.

İsrail'in bu planlarının siviller için büyük risk taşıdığını vurgulayan Al-Kheetan, "(İsrail'in Gazze kentini işgal planı nedeniyle) Kitlesel yerinden edilme, giderek artan ölümler ve Gazze Şeridi'nde gördüğümüzden daha fazla sefalet riski var." dedi.

Al-Kheetan, böyle bir planın hayata geçirilmesi halinde etkilenecek olanlar arasında engelliler, yaralılar, çocuklar, kadınlar ve en savunmasız kişiler olduğunu dile getirdi.

Gazze kentini işgal planının, daha büyük bir planın ilk adımı olup olmadığını bilmediklerini söyleyen Al-Kheetan, "Ancak BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamen askeri olarak ele geçirilmesi planının, bahsettiğimiz bu riskler nedeniyle derhal durdurulması gerektiği konusunda uyarıyor." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, 17 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onayladığı belirtilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi işgal planına ilişkin basında yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.