İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Alevi, büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İran devlet televizyonunda konuşan İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Alevi, "Bir büyücüyle irtibata geçtiğini ifade eden 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

"Futbolda büyücülükle" ilgili 50'den fazla kişinin de ifadeye çağırıldığını dile getiren Alevi, söz konusu olayların ülkede futbol heyecanını olumsuz yönde etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.

Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.