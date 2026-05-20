Fileleftheros Yunanistan Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı “Kıbrıs’a Yunan ‘Şemsiyesi’ Muhafaza Ediliyor” başlıklı haberinde KİSEA’nın aynı dönemde Kerpe Adası’na konuşlandırılan “Patriot” füze sisteminin kaldırılmasına ve yerine bir çift Mirage 2000-5 savaş uçağı konuşlandırılmasına da karar verdiğini yazdı.

Gazeteye göre, Yunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Patriot sisteminin Kerpe’den kaldırılmasına “operasyonel sebeplerle” karar verildiğini söyleyerek, basında yer alan “zorunluluk” gerekçesini reddetti.

Güney Kıbrıs’taki durumun ise farklı olduğuna işaret eden Marinakis, Yunan F-16’larının Güney Kıbrıs’a, "Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Hristodulidis’le istişare içerisinde (Miçotakis’in) aldığı inisiyatifle konuşlandırıldığını” söyledi.

Haravgi’nin internet gazetesi “Dialogos”un dün yayımladığı habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Yunan savaş uçakları ve fırkateynlerinin Güney Kıbrıs’ta kalması kararı konusunda Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Hristodulidis, dün bir etkinliğe giderken, gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Miçotakis ile kendisinin ve Rum ve Yunan Savunma bakanlıklarının sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Bunun ilk açıklama olduğunu belirten Hristodulidis “yeni bir şey olduğunda açıklayacağız” dedi, bu konuda kamuoyuna açıklama yapmak istemediğini söyledi.