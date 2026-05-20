Alithia gazetesi, Rum Peynir Üreticileri Birliği İdari Sekreteri Mihalis Kuluros ve Rum Çiftçiler Birliği (EKA) Başkanı Panikos Habas’ın dün konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptığını kaydetti.

Habere göre, dün ilk açıklama Rum Tarım Bakanı Genel Müdürü Andreas Grigoriu’dan geldi.

Grigoriu, hellimde kullanılması öngörülen küçükbaş hayvan sütünün oranının düşürülmesinin sebebinin şap hastalığının küçükbaş hayvan popülasyonunun yüzde 11’ini etkilemesi olduğunu belirtirken, 2029 için öngörülen süt oranına ulaşma konusunda ise belirli bir programın takip edildiğini ifade etti.

Grigoriu, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK) patenti için öngörülen 2029 tarihi hedefine ulaşılıp ulaşılmayacağı konusundaki bir soruya ise “Aldığımız hukuki bilgiler ve AB Komisyonuyla gerçekleştirdiğimiz iletişim sonrasında 2029 yılında sabitlenmesi gereken oranda düzenleme yapılabileceği bilgisini edindik” yanıtını verdi.

EKA Başkanı Panikos Habas ise dün yaptığı açıklamada, hellimdeki küçükbaş hayvan sütü oranının düşürülmesine karşı olduklarını yineledi.

Habas, 2026’da bu oran yüzde 15’e düşürülürken 2029 yılında yüzde 50’nin üzerine nasıl çıkarılabileceği sorusunu da gündeme getirerek “Konu sütün olup olmaması değil, MİK ürün olan hellimin bir kalite prototipi olması ve AB Komisyonu’nun kanunlarına uyulması gerektiğidir” şeklinde konuştu.

Rum Peynir Üreticileri Birliği adına konuşan Kuluros ise, son dönemde hellim ihracatında herhangi bir aksama yaşanmadığını dile getirdi.