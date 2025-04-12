Yüksek Seçim Kurulu, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçe seçim kurullarını oluşturdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından 5/76 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 21. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak oy çokluğuyla oluşturulan ilçe seçim kurulları 8 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

Oluşturulan ilçe seçim kurulları şöyle:

“Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu:

Başkan Düriye Elkıran Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli üyeler: Cenkay İnan Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Şerife Katip Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı; Yedek üye: Seran Bensen Kaza Mahkemesi Yargıcı.

Ggazimağusa İlçe Seçim Kurulu:

Başkan Fadıl Aksun Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli Üyeler: Ayşen Toroslu Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Evren Mürsel Kaza Mahkemesi Yargıcı; Yedek Üye: Dilem Akçaba Kaza Mahkemesi Yargıcı

Girne İlçe Seçim Kurulu:

Başkan Nüvit Gazi Hacı Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli Üyeler: Mesut Mesutoğlu Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Hazan Aksun Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı; Yedek üye: Hazal Hacımulla Kaza Mahkemesi Yargıcı.

Güzelyurt İlçesi Seçim Kurulu:

Başkan Banu Soyer Kaza Mahkemesi Başkanı, Asli üyeler; Rauf Kürşad Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Nuray Necdet Kaza Mahkemesi Yargıcı; Yedek üye: Jale Dizdarlı Kaza Mahkemesi Yargıcı.

İskele İlçesi Seçim Kurulu:

Başkan Musa Avcıoğlu Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli üyeler: Çiğdem Güzeler Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Semra K. Güven Kaza Mahkemesi Yargıcı; Yedek üye: İzzet Erkanlılar Kaza Mahkemesi Yargıcı.

Lefke İlçesi Seçim Kurulu:

Başkan Pınar Beyoğlu Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli üyeler: Umut İnan Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Nil Elodie Çeliker Kaza Mahkemesi Yargıcı; Yedek üye: Şevket Gazi Kaza Mahkemesi Yargıcı. “