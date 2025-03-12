Politis gazetesi “Yüksek Hızda İnternete Hizmet Edecek-Yeroşibu’da Deniz Altı Kablo İçin Çevre Onayı” başlıklı haberinde, Çevre Dairesi’nin, Güney Kıbrıs’ın kara ve deniz sınırları içerisinde, “Prime Plc” şirketinin, “Blue”(Blue SCS) deniz altı kablosunun döşenmesi ve hizmete girmesine ilişkin proje için çevre onayı verdiğini yazdı.

İki aşamalı olan projenin, deniz altı fiber optik kablo döşenmesiyle ilgili olduğunu yazan gazete, projenin ayrıca Fransa, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki bağlanabilirliğin sağlanmasını da amaçladığını belirtti.

Projenin hedefinin, hızlı şekilde internet sağlanması olduğunu belirten gazete, kablo bağlantısının toplam 521 bin 20 kilometre olacağını yazdı.

Projenin inşasına yönelik birinci aşamanın, Fransa’yı İsrail’e bağlayacak bölümün inşasını ve işletmesini içerdiğini ayrıca bu bölümün; Mayıs 2024’te zaten çevre onayı almış Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nden geçeceğini yazan gazete, ikinci aşamanın ise sabitleme yerinin Baf’a bağlı “Yeroşibu” (Manhole sahili) bölgesinin olacağı noktayla, birinci aşamanın bağlantısını sağlayacak kablonun yerleştirilmesini içerdiğini, çevre onayının da bu kısımla ilgili olduğunu belirtti.

Gazete, projenin gerek yapım aşamasında gerekse işleve girmesi esnasında, doğal çevreye olumsuz etkilerinin olmasının beklendiğini, olumsuz etkilerin en fazla, kabloların döşenmesi sırasında, deniz çevresiyle ilgili olacağını yazdı. (FK/