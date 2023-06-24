Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yarın yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde siyasal partilerin ve bağımsız adayların yürüttüğü propagandanın Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ilgili maddeleri gereğince bugün saat 18.00’de sona ereceğini hatırlatarak, “Saat 18.00’den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayın yapılması yasaktır. Propaganda ve propaganda nitelikli yayın, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan, bilhassa haber sitelerinde yer alan banner yayınlarını da kapsamaktadır.” açıklamasında bulundu.

YSK’nın 24 numaralı duyurusunda, bugün 18.00 itibarıyla siyasi partilerin ve/veya adayların propaganda nitelikli yayın ve/veya bannerlerinin sitelerden kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Duyuruda, yasa uyarınca yasaklarla ilgili şu bilgiler verildi:

“Yasa’nın 187. maddesi ‘Oy verme gününden önceki gün saat 18.00'den sonra ve oy verme gününde genel veya halka açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu amaçla yayınlarda bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasını etkileyebilecek nitelikte söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız söylenti çıkaranlar, altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.’ demektedir.

Propaganda nitelikli yayınlara, 24 Haziran 2023 saat 18.00’den sonra devam edilmesi halinde, madde 187 altında suç oluşturacağı ve bu yasağa uymayanlar hakkında toplama, kapatma ve erişimi engelleme dahil her türlü tedbirin alınacağı duyurulur.”

(GÜL)