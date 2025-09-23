“Video, YSK’nın seçimin tarafsızlık ve güven içinde yürütülmesini sağlama görevine zarar verecek içerikte”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın sosyal medyada paylaştığı, Yüksek Mahkeme’nin de göründüğü videoyu yayından kaldırma kararı aldı. Oy birliğiyle alınan kararda, videonun Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin tarafsızlık ve güven içinde yürütülmesini sağlama görevine zarar verecek içerikte olduğu açıklandı.

YSK’nın konuyla ilgili kararı şöyle paylaşıldı:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Sayın Tufan Erhürman’ın sosyal medya platformu Facebook üzerinden kendi sayfasında yayınladığı bir videoda, Yüksek Mahkeme isim ve logosunun kullanıldığı, videonun Yüksek Mahkeme binasının avlusu içerisinde çekildiği tespit edilmiştir.

Aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu olarak da görev yapan Yüksek Mahkeme’nin isim ve logosunun ve binasının bir aday tarafından propaganda içeren bir videoda kullanılmasının, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimin tarafsızlık ve güven içerisinde yürütülmesini sağlama görevine zarar verecek içerikte olduğundan bu videonun yayından kaldırılmasına ve kararın bir suretinin Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na gönderilmesine oy birliği ile karar verilir.”