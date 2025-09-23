Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, başıboş köpeklerin neden olduğu tehlikeye karşı acil önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Tamer Dayıoğlu, Lefke Belediyesi’ni bu konuda defalarca uyardıklarını belirterek, özellikle okul yolları ve yerleşim alanlarında artan köpek saldırılarına dikkat çekti.

Tüm uyarılara rağmen yetkililer tarafından somut bir adım atılmadığını öne süren Dayıoğlu, geçmişte yaşanan olayların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Dayıoğlu, ciddi adımlar atılmasını talep etti.