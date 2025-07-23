Girne’de, yol kenarında bulduğu banka kartıyla harcama yapıp, sahtekarlıkla kredi temin eden şahıs, yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde, bir şahıs tarafından düşürülen banka kartı, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından bulunup çalındı. Daha sonra söz konusu karttan farklı tarihlerde toplam 4.066,50 TL tutarında harcama yapılıp, sahtekarlıkla kredi temin edildi.

Yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.S.(E-26), dün Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.