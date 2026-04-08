İŞTE AY'IN KARANLIK YÜZÜ

Artemis 2'nin tarihi görevinde daha önce sadece 24 insanın çıplak gözle görebildiği Ay'ın karanlık yüzü de kameraların odağındaydı.

Ay'ın kenarında hilal şeklini alan Dünya'da Avustralya ve Okyanusya bölgesi görülebiliyor.

Fotoğrafta Ay'ın arka yüzünün daha çok kratere sahip olduğu dikkat çekiyor. Bunun nedeni araştırmalara göre iddia edilenin aksine arka tarafın daha fazla göktaşına maruz kalması değil. Bilim insanları Ay'ın arka yüzündeki yer kabuğunun daha kalın olduğunu belirterek bu kalınlığıın alttan çıkan erimiş kayaların kraterleri doldurmasını engellediği ifade ediliyor.

MİLYARLARCA YIL ÖNCE OLUŞAN HAVZA KAMERALARA YANSIDI

Artemis 2 astronotlarının Ay'ın yanından geçerken çektiği fotoğrafta, Ay'daki “Doğu Denizi” (Mare Orientale) görülüyor. Bilim insanları havzadaki siyahlığın milyarlarca yıl önce bir volkanik patlamayla biriken lavlar nedeniyle oluştuğunu belirtiyor. Yaklaşık 425 kilometre genişliğindeki havzanın yaklaşık 3.9 milyar yaşında olabileceği hesaplanırken biriken lavların 3 kilometre kalınlığında olduğu belirtiliyor.

YENİ KRATERE ASTRONOTUN ÖLMÜŞ EŞİNİN ADI VERİLDİ

Artemis 2 mürettebatı Ay'ın batısındaki parlak Byrgius kraterini de görüntüledi. NASA'nın el izine benzettiği görüntüde Ay yüzeyindeki hem parlak hem de koyu toprak özellikleri gözlemlenebiliyor. Koyu bölgelerin Ay yüzeyinde deniz ya da havza olarak adlandırılan bölgeler olduğu belirtiliyor.

Bu görev boyunca daha önce isimlendirilmemiş 2 krater de gözlemleyen astronotlar, kraterlerden birinin adını kendilerini taşıyan kapsülün adı "Integrity" koyarken diğer kraterin adını da "Carroll" koydu. Carroll'un görevin lideri Reid Wiseman'ın 2020 yılında vefat etmiş eşinin adı olduğu açıklandı.

ASTRONOTLAR SAMANYOLU'NU DA GÖRÜNTÜLEDİ

Artemis 2 astronotları, yalnızca Dünya ve Ay'ı değil, Samanyolu Galaksisi'ni de gözlemleme ve fotoğraflama şansı buldu. Ay'ın etrafından dolaştıktan sonra Dünya'ya dönüş yoluna çıkan Artemis mürettebatı Samanyolu'ndan bu kareyi yakaladılar. NASA bu fotoğrafı yayınlarken, "Gökyüzü yıldızlarla dolu. Başarılı bir ay geçişinin ardından, Artemis 2 astronotları 7 Nisan 2026'da galaksimiz Samanyolu'nun nefes kesen fotoğrafını çektiler" diye yazdı.

FOTOĞRAFLAR İŞTE BÖYLE ÇEKİLİYOR

Artemis 2'nin pilotu Victor Glover ve görev uzmanı Christina Koch'un, Ay'ın çevresinden dolaşırken çekilen fotoğrafları nasıl çektiği de diğer astronotların objektiflerince kaydedildi. Ay'a 6 günde gidebilen mürettebat, Ay'ın uzak tarafından geçtikleri sırada uzay aracının pencerelerinden sırayla yaklaşık 7 saat boyunca gözlem yaptı. Astronotlar ve uzay aracı Ay yüzeyine yaklaşık 6545 km yaklaşabildi.

Artemis 2, şu anda Dünya'ya dönüş yolunda ilerliyor. Ay'ın çekim alanından çıkan uzay aracının 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece inişe geçmesi planlanıyor. İnişte de bir rekora imza atması beklenen Artemis 2, atmosfere saatte yaklaşık 40 bin kilometre hızla giriş yapacak ve bu hız şimdiye kadar yapılan inişler arasında bir rekor olacak.

4 astronotun TSİ ile 11 Nisan sabah 03.21'de Pasifik Okyanusu'na inmesi planlanırken ekibi okyanustan ABD donanmasına ait USS John P. Murtha adlı bir gemi alacak.

Sıradaki Artemis görevinin 2027 yılının ortalarında yapılması hedefleniyor.