Meta, yapay zeka alanındaki iddiasını güçlendirmek için donanım tarafında yeni bir yapılanmaya gidiyor. Şirketin “süper zeka” birimi olan Meta Superintelligence Labs (MSL), özel bir donanım ekibi kurarak yapay zeka destekli cihazlara odaklanmaya hazırlanıyor.

YENİ EKİP, YENİ CİHAZLAR

Business Insider'a göre şirket halihazırda Reality Labs birimi üzerinden akıllı gözlükler ve sanal gerçeklik başlıkları geliştiriyor. Ancak bu yeni girişim, Meta’nın farklı türde yapay zeka cihazları üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

Kaynaklara göre, bazı Reality Labs mühendisleri MSL bünyesine geçerek yeni yazılımları mevcut donanımlar üzerinde test etmeye başladı. İki birimin yakın iş birliği içinde çalıştığı belirtiliyor.

DONANIMIN BAŞINA DENEYİMLİ İSİM

Meta, yeni donanım ekibinin başına, daha önce yapay zeka girişimi Dreamer’da donanım liderliği yapan Rui Xu’yu getirmek için harekete geçti.

Xu’nun geçmişinde ByteDance, Xiaomi, Lenovo ve Tencent gibi büyük teknoloji şirketlerinde yöneticilik deneyimi bulunuyor.

REKABET HIZLANIYOR

Meta’nın bu hamlesi, yapay zeka yarışının artık sadece yazılım değil, donanım alanında da yoğunlaştığını gösteriyor.

Şirketin önümüzdeki aylarda bu alanda daha hızlı ve dikkat çekici adımlar atmasının beklendiği ifade ediliyor.