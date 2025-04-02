Girne - Değirmenlik ana yolunda (dağyolu) mikserden yola beton artığı dökerek ilerleyen sürücüye yaklaşık 26 bin TL ceza kesildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, beton mikseri sürücüsünün, seyir halinde bulunduğu sırada mikserden yola beton artığı dökerek ilerlemesinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Demirhan Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.

Yayını ihbar olarak kabul eden Demirhan Polis Karakolu ekipleri, söz konusu kamyon sürücüsünü tespit ederek, sürücüye, kamu yoluna zarar vermek suçundan dolayı 4 bin 346,90 TL para cezası kesti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Çevre Koruma Dairesi yetkileri tarafından da ilgili şahsa, Çevre Yasası'nın ilgili maddeleri kapsamında işlemiş olduğu suçtan dolayı 21 bin 734 TL ceza kesildi.