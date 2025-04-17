Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanı Ercan Özkan ve heyeti, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu (YÖDAK) ziyaret etti.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, ziyarette, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Ali Ünyayar, Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof. Dr. Remziye Terkan ve Prof. Dr. Akın Cellatoğlu hazır bulundu. YÖDAK’ın yürütmekte olduğu denetleme faaliyetleri ele alınırken, Türkiye Cumhuriyeti YÖK ile koordineli olarak iş birliği içerisinde yürütülebilecek ortak denetim süreçleri hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, yükseköğretim kurumlarında denetimin sadece bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme aracı olduğuna dikkat çekildi. Taraflar, yükseköğretim sisteminin şeffaflık, hesap verebilirlik ve kalite standartları çerçevesinde geliştirilmesi için ortak çalışma iradesini vurguladı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretiminde denetimle ilgili kapsamlı çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Yükseköğretimin kalitesi için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Hocanın, şöyle devam etti:

“Teknik ve akademik konularda çalışmalarımız devam ediyor. YÖK-YÖDAK arasında gerçekleşen çalışmalar yükseköğretimimizin sürdürülebilirliğini ve kalite kapsamında istikrarlı bir şekilde ilerleyişinin bir göstergesidir. Kurumsal altyapımızı güçlendirerek daha süratli yol alacağımıza inanıyoruz.”

YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Ercan Özkan da, yükseköğretimde gösterdikleri hassasiyet ve sıkı denetimin ciddiyetle devam ettiğini ifade ederek, “Biz şu anda 208 üniversitenin denetimini yapan, önemli bir tecrübeye sahibiz. Denetleme kurulumuzda düzenlemede 20 ancak aktif görev yapan 15 hocamız bulunmaktadır. 78 vakıf üniversitesinin çok detaylı denetimini yapıyoruz.” dedi.

Özkan, KKTC'ye gelmeden önce de denetlemeleri tamamladıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Adaletli, makul ve sürdürülebilir denetim yapmaya özen gösteriyoruz. Denetlemede beyin fırtınası yaparak rehberlik fonksiyonunu ön plana çıkardık. Güçlü bir YÖDAK, KKTC’de güçlü bir yükseköğretim, güçlü üniversiteler demektir. Koordineli çalışmalarımız ile YÖDAK’ın gücüne güç katmaya hazırız, bu yüzden buradayız ve gördüğümüz tablo ve bulduğumuz kararlılıkla da umudumuz yüksektir.”

Açıklamada, ziyaretin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretim alanında kalite odaklı denetim anlayışını güçlendireceğine, sürdürülebilir eğitim anlayışına katkı sağlayacağına temel oluşturacağı inancında olunduğu vurgulandı.