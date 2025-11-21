Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim alanının uluslararası görünürlüğü ve rekabet gücünü gösteren prestijli uluslararası sıralamalarda yer alan üniversitelerin başarılardan gurur duyduğunu bildirdi.

YÖDAK, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) son dönemde açıklanan küresel derecelendirme sonuçlarındaki başarılarından dolayı tebrik etti.

YÖDAK'tan yapılan yazılı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi'nin, “Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026: İlk 500”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin, “Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026: 601-800 Bandı”, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin “THE Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026:601-800 Bandı”, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin “QS 2026 sıralamasında 1031-1040 bandında”, Doğu Adeniz Üniversitesi'nin, “871" ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise "1101-1150 bandı” arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attığı belirtildi.

YÖDAK, bu gelişmenin, üniversitelerin uluslararası arenada yakaladığı ivmeyi ve akademik alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğuna işaret etti.

Üniversitelerin farklı alanlarda elde ettiği bu başarıların, KKTC yükseköğretim alanının uluslararasılaşma kapasitesini arttığını, araştırma kalite göstergelerinin güçlendiğini, küresel rekabette daha görünür hale geldiğini, akademik üretkenlik ve iş birliği kültürünün geliştiğini gösterdiği belirtilen YÖDAK açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Yükseköğretimde kalite güvencesi, araştırma odaklı gelişim ve uluslararası standartlara uyum doğrultusunda tüm üniversitelerimizin attığı adımları desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız.

Böylelikle, Yakın Doğu Üniversitesi’ni, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ni elde ettikleri bu değerli başarılar için tebrik eder; tüm akademik ve idari kadrolarına, öğrencilerine ve paydaşlarına çalışmalarında başarılar dileriz.”