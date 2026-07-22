Milli Eğitim Bakanlığı, ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ve öğrenci talepleri doğrultusunda T.C. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletilen KKTC kontenjan taleplerinin, YÖK Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Bakanlık, Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışma sonucunda iletilen KKTC kontenjan taleplerine; KKTC liselerinden mezun öğrenciler için lisans düzeyinde 205 alanda toplam 441 kontenjan, ön lisans düzeyinde 82 alanda toplam 126 kontenjan, özel yetenek düzeyinde ise 57 alanda toplam 88 kontenjan olacak şekilde, toplamda 344 alanda 655 kontenjan ayrılması uygun görülerek taraflarına bildirildiği belirtildi.

Ön lisans, lisans ve özel yetenek düzeyleri için geçen yıl toplam 605 kontenjan ayrılırken, bu yıl için toplam 655 kontenjan ayrıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“KKTC için ayrılan ön lisans ve lisans kontenjan alanları ve bu kontenjan alanlarının yer aldığı üniversiteler, YKS 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacaktır. Ancak üniversitelerin bünyesinde meydana gelebilecek çeşitli değişiklikler nedeniyle kontenjanlarda güncellemeler yapılabilmektedir.

İlan edilen özel yetenek kontenjanlarına ve daha sonra duyurulacak olan yüksek lisans ile doktora düzeylerindeki kontenjanlara başvuru yapacak olan adayların; Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden uygunluk belgesi alması gerekmektedir. Adayların uygunluk belgesi alabilmesi için; KKTC kimlik fotokopisi, KKTC lise diploması fotokopisi ve ikametgah belgesi ile MEB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir. Lisans ve ön lisans düzeylerindeki kontenjanlara başvuru yapacak olan adayların ise uygunluk belgesi almasına gerek yoktur.

Lisans ve ön lisans düzeylerindeki programlara başvuru yapacak olan adaylar; YKS 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan yararlanarak tercihlerini yapabileceklerdir.”

Tablolar ekte.

TIKLA OKU

TIKLA OKU

TIKLA OKU