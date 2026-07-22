Dikmen-Taşkent ana yolu yakınlarındaki hurdalık alanda, bugün saat 15.25’te başlayan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, hurdalık alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangına; polis, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi ve Dikmen Belediyesi ekipleri ile bölge halkı müdahale etti.

Yangında, hurda araçlar, alıç ve zeytin ağaçları ile balyalar ve maki bitki örtüsü yandı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.