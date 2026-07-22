Güngör Ağıllar Bölgesi’nde bugün 15.45’de çıkan yangında 32 küçükbaş hayvan yanarak, telef oldu.

Yangının sirayet etmesi sonucu başka bir ağılda daha maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen iki kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Güngör Ağıllar Bölgesi’ndeki bir ağılda spiral makinesi ile kesme işlemi yapılırken makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla yangın meydana geldi.

Yangın sonucu ağılda bulunan süt sağım makinesi, 1 adet jenaratör, 1 adet spiral kesme makinesi, 1 adet delici matkap, 1 adet kaynak makinesi, 100 adet kare balya, 13 adet rulo balya, sandviç panelden imal edilmiş ambar içerisindeki hayvan yemleri ve çeşitli aletler, 10 adet güneş paneli ve 1 adet motosiklet yanarak zarar görürken, ağıldaki 32 baş küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.

Yangının sirayet etmesi sonucu başka bir ağıl önündeki 400 adet kare balya, 5 adet rulo balya, 4 torba arpa, işçi evinin sandviç panelden imal çatısı, bahçedeki 9 adet çeşitli meyve ağaçları, plastik su deposu yanarak zarar gördü. Ayrıca ağıl içerisindeki 30 baş küçükbaş hayvan, 50 adet tavuk, 4 adet hindi, 30 adet civciv yanarak, telef oldu.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.