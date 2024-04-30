Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 1 Mayıs’ı kutladı, yarın Lefkoşa’da düzenlenecek yürüyüşe destek verdi. YKP, emeğin haklarını savunmak için herkesi ortak 1 Mayıs eylemine katılmaya çağırdı.

YKP, yarın sabah saat 09.00’da YKP Genel Merkezi önünde buluşup Kuğulu Park’tan başlayacak ve ara bölgede iki toplumlu eylemle son bulacak yürüyüşe katılacağını belirtti.

1 Mayıs için bu yıl da sokakta olacağını belirten YKP, dünyadaki ve Kıbrıs’ın her iki yanındaki dayatmalara karşı olduğunu kaydetti.

1 Mayıs dolayısıyla çalışma saatlerinin düzenlenmesine yönelik ortaya konan mücadeleye destek veren YKP, “Herkese haftalık 40 saat, güvenceli, sendikalı iş diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumları ve geleceği korunmak ve kazanmak için direnmeleri ve dayanışma için sokakta olmaları gerektiğini ifade eden YKP, “Tüm üye, sempatizan ve parti dostlarımızı yürüyüşe katılmaya çağırırız. Ortak 1 Mayıs’ta Kıbrıs’ta çözüm ve barış taleplerimizi dile getirmek, dayatmalara karşı direnişimizi birlikte yükseltmek amacıyla bu coğrafyada yaşayan herkesi ortak eyleme katılmaya çağırırız” dedi.