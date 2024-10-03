YİNE KAZA YİNE ÖLÜM

Ergün Yahat

Gazimağusa İskele ana yolunda bu sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen feci kazada ne yazık yine genç bir kız hayatını kaybetti .Kaza Kemal Dora yönetimindeki otomobil İskele istikametine giderken Salamis otel önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje vurması sonrasında takla atması sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Zehra Karaman ve Mahmut Yılmaz araçtan dışarı savurlaması sonrasında araç altında kalan Zehra Karaman Hayatını kaybetti olayla ilgili polis soruşturması sürüyor...