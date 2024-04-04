Geçitkale-Tatlısu Ana yolu 15-16 km’leri arasında bugün meydana gelen trafik kazasında 58 yaşındaki Ercan İnik hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ercan İnik, yönetimindeki GT 615 plakalı beton yüklü kamyon (mikser) araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı.

İnik aracıyla, çelik bariyerlere çarpıp, takla atarak yaklaşık 15 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ercan İnik olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.