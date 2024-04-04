Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde anayol üzerine köpeklerin atılmasına tepki gösterdi.

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği yazılı açıklamasında, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle, ülkedeki tüm sokak hayvanlarının iyi ve refah yaşam sürmeleri temennisinde bulundu.

Açıklamada, bugün, Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde, anayola sokak köpeklerinin atıldığı da belirtilerek, bundan duyulan üzüntü ve endişe de dile getirildi.

Bahse konu köpeklerle ilgili Derneğin çağrısına kulak vererek köpeklerin bulunması için ekiplerini gönderdiği gerekçesiyle Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na ve Belediye Sorumlu Amiri Hüseyin Menderes’e teşekkür edilen açıklamada, “Fakat ne yazık ki ekiplerin ve Derneğimizin uzun süreli aramalarına rağmen ana yol üzerine atılan sürü haldeki köpekler bulunamadı.” denildi.