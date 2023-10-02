“Yıltan Taşçı Akademi 2. Lefkoşa Fotoğraf Günleri” yarın başlıyor.

Lefkoşa’nın farklı noktalarında, fotoğraf sanatını içeren etkinliklerin yer alacağı fotoğraf günleri ,27 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.

Yıltan Taşcı Akademi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Fotoğraf Günleri, atölye çalışmaları, sergiler, fotoğraf sanatçılarının katılımlarıyla düzenlenecek söyleşiler, sunumlar ve fotoğraf gösterimleri içeriyor.

Etkinlik yarın saat 18.00’de Merkez Lefkoşa Amfisinde Yıltan Taşçı’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından saat 18.45’de Lefkoşa Türk Belediyesi ile Yıltan Taşçı Akademi işbirliğinde düzenlenen “ II. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı Merkez Lefkoşa Sergi Salonu'nda yer alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ulaşım sponsorunun Cyprus Xp Travel, konaklama sponsorunun ise Hotel Valide Hanım Konak olduğu ifade edilen açıklamaya göre, ödül törenine LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın da katılarak konuşma yapması bekleniyor.