Program, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Milletin İradesi, Demokrasinin Zaferi" adlı videonun gösterimiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milletinin demokrasiye, hukuk devletine ve milli iradeye bağlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin demokrasisini ve anayasal düzenini hedef alan kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu belirten Tantekin, Türk milletinin o gece devletinin ve demokrasisinin yanında durduğunu vurguladı.

Büyükelçi Tantekin'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın görüntülü mesajı yayımlandı.

Video mesajın ardından Brüksel Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Şeyda Bilen'in moderatörlüğünü yaptığı "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" başlıklı panele geçildi.

Panelin ilk konuşmacısı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Türkiye'nin darbeler tarihine değinerek 15 Temmuz'un önceki askeri müdahalelerden birçok yönüyle ayrıldığını söyledi.

Eski AK Parti Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, çocukluk yıllarında devlet ve asker kavramlarının toplum üzerinde korku oluşturduğunu, demokratikleşme süreciyle birlikte bu anlayışın değişmeye başladığını söyledi.

Panelin üçüncü konuşmacısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan ise FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma yöntemlerinden bahsetti.

Programa KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Gizem Alpman, Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçisi Vaqıf Sadiqov, Arap Birliği Belçika Temsilcisi Büyükelçi Dr. Jawad Al-Hindawi, Bosna Hersek'in Brüksel Büyükelçisi Erol Avdovic, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı (TMR) Kemal Turan, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ile çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.