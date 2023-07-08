Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Ercan Havalimanı'nın, Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı olacağını vurgulayarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandıracağız." dedi.

Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "KKTC'nin Türkiye Yüzyılı'nda her alanda kapasitesinin güçlendirilmesi, kendi kendine yeten ve üreten, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması temel önceliklerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye-KKTC işbirliğinin yasal dayanağını oluşturan 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın onay sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını ve bu protokolün Resmi Gazete'de yayımlanıp uygulama sürecinin başladığını hatırlatarak, bu kapsamda yoğun bir gündemle bir araya geldiklerini söyledi.

- "Bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü'ne kazandıracağız"

Görüşmede, KKTC’de ortaklaşa yürütülen projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Yılmaz, "Başbakan Sayın Üstel ve hükümeti ile Yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere işbirliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek bir tek dakikası bile yoktur." diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, uluslararası standartlarda hizmet verecek Yeni Ercan Havalimanı’nın pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusunun, ele alınan gündem maddelerinin başında geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde, yeni terminal binasının 20 Temmuz’a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı, KKTC’nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü’ne kazandıracağız. Bununla birlikte, KKTC’nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kesin çözüm olacak 'Enterkonnekte Enerji Sistemi', Kıbrıs Türkü’nün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Projesi ve bir diğer önemli ortak çalışmamız olan 'Derinya Sosyal Konut Projesi' gibi önemli kalkınma işbirliği konuları da gündemimizde yer almaya devam ediyor. Bunun yanı sıra sağlık alanı ve birçok başka alanda projelerimiz söz konusu. Hepsini bu önümüzdeki dönemde ele almaya, yerinde saha ziyaretleriyle ve heyetler arası görüşmelerle müzakere etmeye devam edeceğiz."

- "Ada’da bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır"

Türkiye'nin milli davası Kıbrıs meselesini de ele alarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona tam desteklerini yinelediklerini ifade eden Yılmaz, "Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğimizi ortaya koyduk. Ada’da bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır, her ne kadar bazı çevreler bunu görmezden geliyor olsalar da. Ancak ve ancak bu gerçek etrafında şekillenen bir çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs meselesinde varılacak çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağına işaret eden Yılmaz, bu yöndeki samimi ve yapıcı gayretlere KKTC ile birlikte olumlu cevap vermeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğini, gönüldaşlık temelinde, çözüm ve kalkınma odaklı bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizerek Üstel'e ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.​​​​​​​