Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, aleyhinde ceza davası açılan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’e destek belirtti.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, bir gazetecinin tutuklu yargılanmasının ya da mahkumiyet almasının can çekişen demokrasiye yeni bir darbe olacağı belirtildi.