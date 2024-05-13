Geçitkale Havalimanı’nın güney kısmındaki arazide dün 16.00 saatlerinde yangın çıktı. Polis Basın Bülteni’nde yangının muhtemelen yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle 51 dönümlük arazideki biçilmemiş ekin yandı.

-Mangaldan uçan köz, damdaki şilte ve koltukları yaktı

Lefkoşa’da dün 18.30 sıralarında bir apartman dairesinin damında, muhtemelen sönmemiş şekilde bırakılan mangaldan uçan közün damda bulunan şilte ve koltukların üzerine atılmasıyla yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında şilte ve koltuk yanında, 2 su deposu güneşliği, muhtelif eşyalar, su boruları ve kablolar yandı.

-Mangal közü Girne’de de yangına neden oldu

Girne’de dün 19.00 sıralarında yaşanan başka bir olayda ise, balkonda yakılan mangaldan atılan kıvılcımların bahçedeki kuru ot ve tahtaların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin depo olarak kullanılan bölümünde muhafaza edilen 3 kanepe, alüminyum panjur, 2 ahşap pencere, 2 ahşap korniş ve muhtelif beyaz eşya ile ev aletleri yandı.

-Park halindeki iki araç yandı

Lefkoşa’da 02.00 sıralarında, bir apartmanın önünde park halinde duran Mehmet Altunçay’a ait araç, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yine bu sabaha karşı Lefkoşa’da park halinde bulunan bir diğer araçta da yangın çıktı. Yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.

(DOĞ/YIL)