Güzelyurt' ta Ecevit Caddesi Üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından huzur operasyonu kapsamında yol üzerinde yaya olarak yürüyen zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın tasarufunda yeşil reçeteye tabi ilaç bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kemal Atikoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Atikoğlu zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın Güzelyurt'da meydana gelen "ilaç ve Eczacılık yasasına Aykırı hareket" suçundan methalder olduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının 18 Şubat 2023 tarihinden 00.15 raddelerinde, Güzelyurt' ta Ecevit Caddesi Üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından huzur operasyonu kapsamında yol üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada şüpheli hareketleri nedeni ile yapılan kontrolde tasarufunda ve temin edilen arama emri ışığında ikametgahında yapılan aramada satışı yeşil reçeteye tabi olan 5 adet Alyse marka 300 mg'lik hap, 18 adet Diazem marka 10 mg hap, 39 adet Ansiox marka Img hap ve 17 adet Contramal marka 100 mg hap tespit edildiği ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ilaçlarla ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde hapları nasıl ve ne şekilde elde ettiği konusunda henüz net bir tespit edolmadığını bu bağlamda meselenin soruşturmasının devam ettiğini suça bağlantılı başka şahıslarda ola bileceğini belirterek ilk etapda soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)