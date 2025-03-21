Yeşil Barış Hareketi, “çölleşme kapıda” uyarısında bulunarak su tasarrufu için bilinçlenme ve harekete geçme zamanı geldiğini vurguladı.

Yeşil Barış Hareketi’nin “22 Mart Dünya Su Günü” açıklamasında Kıbrıs adası gibi su kıtlığı yaşanan bölgelerde yaşanan kuraklığa işaret edilerek, su kaynaklarının hızla azalmasının hem ekosistem hem de insan sağlığı üzerinde ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Su yönetimi konusunda acil önlemler alınmasının zorunlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Su kaynaklarımızı korumak suyu tasarruflu kullanmak hepimizin sorumluluğudur” denildi.

Günlük yaşamda basit önlemler alarak su tüketiminin azaltılabileceğine dikkat çekilen açıklamada, su krizine karşı toplumsal farkındalığı artırmak için eğitim programları, kampanyalar düzenlenmesi ve yasal mevzuatlar oluşturulması gerektiği de ifade edildi.

Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının su kaynaklarının korunması konusunda aktif rol oynaması gerektiğinin de belirtildiği açıklamada, mevcut suları korumanın, su kullanımını düzenlemenin, sürdürülebilir su anlayışını hayata geçirmenin herkesin sorumluluğu olduğu yinelendi.

Su rezervlerinin çok düşük olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 2,5 milyar insanın su sıkıntısı yaşadığı, artan nüfus, sanayileşme ve plansız kentleşme nedeniyle son yüzyılda küresel su kullanımının 6 kat arttığı da ifade edildi.

Açıklamada, “Önümüzdeki aylarda yağışlarda azalma ve kuraklık riskinin devam etme olasılığı oldukça yüksek” denilerek su yönetiminde kalıcı ve sürdürülebilir stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.