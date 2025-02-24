Meteoroloji Dairesi, perşembe gününe kadar sabahları yer yer don beklendiğini, hava sıcaklığının ise 15-18 dereceye yükseleceğini açıkladı.

Dairenin haftalık hava tahminine göre, 27 Şubat Perşembe’ye kadar sabahları yer yer don, 28 Şubat Cuma öğle saatleri yer yer hafif yağmur, 29 Şubat Cumartesi de yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimlerde ve sahillerde 11-14 derece, diğer günlerinde ise 15-18 derece olacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.