Rum Sanayi Ticaret ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Afrodit” doğal gaz yatağına ilişkin planlarda ortaya çıkan sorunların aşıldığını açıkladı.

Politis gazetesi: “Afrodit’in Kalkınma Planı Daha Yakın” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Sanayi Ticaret ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün yaptığı açıklamada, “Afrodit” doğal gaz yatağının kullanımına ilişkin 2019 yılında hazırlanan kalkınma planındaki bazı sorunların aşıldığını söylediğini aktardı.

Habere göre Papanastasiu, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Chevron” şirketinin başkanlığındaki ortaklık şirketinin önerisine en kısa sürede yanıt vereceklerini” belirterek “ söz konusu yataktaki doğal gazın uluslararası piyasalara çıkması gerektiği ve bu aşamada, kamuoyuna yapılan açıklamalar yerine işin özüne odaklanılması gerektiğini” ifade etti.

Gazete, Papanastasiu’nun, sorunların nasıl aşıldığı veya şirketin önerisine ilişkin daha fazla ayrıntı vermekten kaçındığını da vurguladı.

- - ENI CEO’su Güney’e gidecek

Habere göre Papanastasiu bir başka soru üzerine ise, “Kronos I” ve “Kronos II” yataklarına ilişkin ENI şirketi CEO’sunun Nisan ayı sonunda Güney Kıbrıs’a gideceğini açıkladı.

Papanastasiu, ENI CEO’sundan, şirketin söz konusu yataklara ilişkin nasıl bir gidişat izleyeceğini duymayı arzuladıklarını da sözlerine ekledi.