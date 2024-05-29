Yeniboğaziçinde trafik kazası

Yeniboğaziçi köy yolu üzerinde dün Emine Yılkan (K-61) yönetimindeki NS 582 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Aytotoro Meze Evi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Seren Karaşahin (K-21) yönetimindeki RC 072 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan RC 072 plakalı araç sürücüsü Seren Karaşahin ve NS 582 plakalı araçtaki yolcu Efsun Doğruöz (Ç-4), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Seren Karaşahin sağ ayağı ile sol el bileğinde kırık ve iç kanama teşhisi ile ameliyat edildi, cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Efsun Doğruöz ise sağ ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. NS 582 plakalı araç sürücüsü Emine Yılkan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.