Cittaslow Yeniboğaziçi’nde bugün “Cittaslow Yeniboğaziçi 10. Yıl etkinliği” düzenleniyor. Toprak Ana Günü’nün de kutlanacağı etkinlik, Yeniboğaziçi Belediyesi II. Selim Parkı’nda saat 10.30’da başlayacak.

Etkinlikte kurulacak stantlarda yerel ürünler satılacak ve ikram edilecek.

Saat 11.00’deki konuşmaların ardından çocuklar için sanat atölyesi ve çocuklar için hellim atölyesi etkinliği yapılacak.

Saat 14.00’te Retro Çalgıcılarının şarkılar sunacağı etkinlikte köy pazarı ve hediyelik eşya stantları da yer alacak.

Öte yandan Slow Food Salamis lideri Umut Kurşun yayımladığı mesajda, bugünün toprak ana günü geleneksel ve yerel yeme biçimlerini yerel ekosistemlerin özelliklerini korumayı teşvik eden bir hareket olan Slow Food hareketinin kuruluş yıl dönümü olduğunu kaydederek şunları vurguladı:

“Yerel ekonomileri destekleyen, çevreye, biyolojik çeşitliliğe, tohuma, toprağa yerel mutfağımıza, yerel lezzetlere ve geleneğe saygılı bir gıda sistemi vizyonunu paylaşan herkes ile bir araya gelme günü ve yıl sona ererken en yaygın temalardan biri olan İKLİM KRİZİ ve bunun pek çok insanın geçimini ve gıda güvenliğini nasıl tehdit ettiğine dikkat çekme günü…”